Поиск

Airbus открывает дополнительные линии в США и Китае для производства лайнеров A320neo

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE открывает дополнительные сборочные линии в США и Китае, чтобы увеличить производство самолетов семейства A320neo.

Новые предприятия будут расположены вблизи действующих заводов Airbus в Мобиле (штат Алабама), а также в китайском Тяньцзине, причем новая линия в США начала работу в понедельник.

Запуск новых мощностей является ключевым элементом плана Airbus по выходу на более высокие темпы производства самолетов A320neo, заявил Флоран Масу ди Лабакер - исполнительный вице-президент компании, отвечающий за ее операционную деятельность, на брифинге в понедельник.

Airbus рассчитывает увеличить выпуск этих самолетов до 75 единиц в месяц к 2027 году, сказал он.

В 2021 году компания поставила целью нарастить почти вдвое производство лайнеров этого семейства - с 40 единиц до 75 единиц в месяц к 2025 году. Эта цель сохраняется, однако сроки ее достижения были отложены на два года из-за проблем в цепочках поставок в авиастроительном секторе.

Портфель заказов Airbus включает 7,1 тыс. лайнеров семейства A320neo, причем более 75% заказов приходится на самую крупную модель - A321neo.


Airbus США Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Солнце выбросило один из крупнейших за год протуберанцев

Что случилось этой ночью: вторник, 14 октября

Трамп считает, что Эрдоган может поспособствовать украинскому урегулированию

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет
Обострение палестино-израильского конфликта

Лидеры США, Катара, Египта и Турции подписали декларацию о решении разногласий путем дипломатии

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп, лидеры Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по Газе

Трамп, лидеры Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по Газе

Что произошло за день: понедельник, 13 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп считает, что началась вторая фаза урегулирования в секторе Газа

Le Figaro сообщает, что Саркози заключат в тюрьму 21 октября

Le Figaro сообщает, что Саркози заключат в тюрьму 21 октября

Трамп и Зеленский в пятницу обсудят возможные поставки Украине ракет Tomahawk

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2456 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7356 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });