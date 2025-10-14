Airbus открывает дополнительные линии в США и Китае для производства лайнеров A320neo

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Европейская аэрокосмическая корпорация Airbus SE открывает дополнительные сборочные линии в США и Китае, чтобы увеличить производство самолетов семейства A320neo.

Новые предприятия будут расположены вблизи действующих заводов Airbus в Мобиле (штат Алабама), а также в китайском Тяньцзине, причем новая линия в США начала работу в понедельник.

Запуск новых мощностей является ключевым элементом плана Airbus по выходу на более высокие темпы производства самолетов A320neo, заявил Флоран Масу ди Лабакер - исполнительный вице-президент компании, отвечающий за ее операционную деятельность, на брифинге в понедельник.

Airbus рассчитывает увеличить выпуск этих самолетов до 75 единиц в месяц к 2027 году, сказал он.

В 2021 году компания поставила целью нарастить почти вдвое производство лайнеров этого семейства - с 40 единиц до 75 единиц в месяц к 2025 году. Эта цель сохраняется, однако сроки ее достижения были отложены на два года из-за проблем в цепочках поставок в авиастроительном секторе.

Портфель заказов Airbus включает 7,1 тыс. лайнеров семейства A320neo, причем более 75% заказов приходится на самую крупную модель - A321neo.



