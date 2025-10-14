Поиск

Российские военные отправились в Таджикистан для совместных учений ОДКБ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия, Казахстан, Киргизия и Белоруссия приступили к передислокации военнослужащих в Таджикистан для участия в совместных учениях коллективных сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил объединенный пресс-центр учений ОДКБ во вторник.

"Контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ направляются из Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации в район проведения учений в соответствии с планом. Личный состав формирований и грузы доставляются авиацией и автомобильным транспортом", - говорится в сообщении.

По данным ОДКБ, военнослужащие на полигоне "Фахрабад" в Таджикистане проведут совместное учение "Нерушимое братство-2025", в ходе которого будут отрабатываться вопросы подготовки и проведения миротворческой операции.

"Впервые в рамках миротворческого учения проводится специальное учение с совместным формированием РХБ защиты (войска радиационной, химической и биологической защиты - ИФ) и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2025", в ходе которого в интересах Коллективных миротворческих сил ОДКБ будут отрабатываться вопросы ликвидации источников биологических угроз", - отметили в организации.

