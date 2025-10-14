Поиск

Google вложит $15 млрд в строительство ИИ-хаба в Индии

Это будет крупнейший ИИ-хаб Google за пределами США

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американская Google, входящая в Alphabet Inc., вложит $15 млрд в строительство дата-центров на юге Индии, заявил глава Google Cloud Томас Куриан, слова которого приводит CNBC.

Строительство планируется на ближайшие пять лет. В результате будет сформирован крупнейший ИИ-хаб Google за пределами США. Его общая потребляемая мощность составит 1 ГВт.

Министр развития человеческих ресурсов индийского штата Андхра-Прадеш Нара Локеш сказал, что сделке предшествовал "год активных дискуссий". И "это только начало", отметил он в понедельник в соцсети X.

Индийская Economic Times ранее сообщала, что инвестиции будет осуществлять подразделение Google в Индии Raiden Infotech, которое планирует построить три кампуса в расположенном в указанном штате городе Вишакхапатнам.

Во вторник ET также написала, что власти Андхра-Прадеш намерены усилить работу над такими проектами и в ближайшие три года значительно масштабировать вычислительные мощности штата.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные убили пять палестинцев, пересекших линию отвода войск

Солнце выбросило один из крупнейших за год протуберанцев

Что случилось этой ночью: вторник, 14 октября

Трамп считает, что Эрдоган может поспособствовать украинскому урегулированию

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет
Обострение палестино-израильского конфликта

Лидеры США, Катара, Египта и Турции подписали декларацию о решении разногласий путем дипломатии

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп, лидеры Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по Газе

Трамп, лидеры Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по Газе

Что произошло за день: понедельник, 13 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп считает, что началась вторая фаза урегулирования в секторе Газа

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7359 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });