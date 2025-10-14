Камерунский оппозиционер Чирома заявил о победе на выборах президента страны

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Кандидат оппозиционной партии "Фронт национального спасения Камеруна" Исса Чирома во вторник заявил, что одержал победу на президентских выборах, сообщает Associated Press.

"Наша победа чистая. Этот факт нужно уважать", - сказал Чирома.

Он призвал занимающего более 40 лет пост президента страны Поля Бийя, которому в настоящее время 92 года, либо "принять реальность результатов выборов", либо "ввергнуть страну в хаос".

При этом в партии Бийя "Камерунское народное демократическое движение" назвали ошибочным заявление Чиромы о победе.

Выборы президента состоялись в Камеруне 12 октября. Пока официальные результаты голосования не объявлены.

Бийя занимает пост президента Камеруна с 1982 года. Он считается самым возрастным действующим главой государства в мире.

Чироме 79 лет. Ранее он занимал различные посты в кабмине, в частности, был министром транспорта с 1992 по 1996 год.