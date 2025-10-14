Поиск

Камерунский оппозиционер Чирома заявил о победе на выборах президента страны

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Кандидат оппозиционной партии "Фронт национального спасения Камеруна" Исса Чирома во вторник заявил, что одержал победу на президентских выборах, сообщает Associated Press.

"Наша победа чистая. Этот факт нужно уважать", - сказал Чирома.

Он призвал занимающего более 40 лет пост президента страны Поля Бийя, которому в настоящее время 92 года, либо "принять реальность результатов выборов", либо "ввергнуть страну в хаос".

При этом в партии Бийя "Камерунское народное демократическое движение" назвали ошибочным заявление Чиромы о победе.

Выборы президента состоялись в Камеруне 12 октября. Пока официальные результаты голосования не объявлены.

Бийя занимает пост президента Камеруна с 1982 года. Он считается самым возрастным действующим главой государства в мире.

Чироме 79 лет. Ранее он занимал различные посты в кабмине, в частности, был министром транспорта с 1992 по 1996 год.

Камерун Исса Чирома Поль Бийя
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные убили пять палестинцев, пересекших линию отвода войск

Солнце выбросило один из крупнейших за год протуберанцев

Что случилось этой ночью: вторник, 14 октября

Трамп считает, что Эрдоган может поспособствовать украинскому урегулированию

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет
Обострение палестино-израильского конфликта

Лидеры США, Катара, Египта и Турции подписали декларацию о решении разногласий путем дипломатии

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп, лидеры Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по Газе

Трамп, лидеры Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по Газе

Что произошло за день: понедельник, 13 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7359 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });