Domino's Pizza в III финквартале увеличила выручку на 6,2%, снизила прибыль на 5,2%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американская сеть пиццерий Domino's Pizza Inc. в третьем квартале 2025 финансового года нарастила выручку на 6,2%, но сократила чистую прибыль на 5,2%, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка за квартал, который завершился 7 сентября, составила $1,15 млрд по сравнению с $1,01 млрд за сопоставимый период прошлого года. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $1,14 млрд

Чистая прибыль в отчетном квартале снизилась до $139,3 млн, или $4,08 в расчете на акцию, против $146,9 млн, или $4,19 на акцию, годом ранее. Эксперты ожидали $134,1 млн.

Операционная прибыль увеличилась на 12,2% до $223,2 млн.

Сопоставимые продажи Domino's Pizza в США выросли в минувшем квартале на 5,2%, за рубежом - на 1,7%. Число пиццерий увеличилось на 214 до 21,75 тыс.

Совет директоров компании утвердил дивиденды в размере $1,74 на акцию. Выплаты пройдут 26 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 15 декабря.

За девять месяцев фингода компания выкупила 596,754 тыс. своих акций на сумму $274,7 млн.

Котировки акций Domino's Pizza в ходе предварительных торгов во вторник повышаются на 2,3%. С начала года они снизились на 2,7%.



