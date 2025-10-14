Поиск

Domino's Pizza в III финквартале увеличила выручку на 6,2%, снизила прибыль на 5,2%

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американская сеть пиццерий Domino's Pizza Inc. в третьем квартале 2025 финансового года нарастила выручку на 6,2%, но сократила чистую прибыль на 5,2%, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка за квартал, который завершился 7 сентября, составила $1,15 млрд по сравнению с $1,01 млрд за сопоставимый период прошлого года. Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $1,14 млрд

Чистая прибыль в отчетном квартале снизилась до $139,3 млн, или $4,08 в расчете на акцию, против $146,9 млн, или $4,19 на акцию, годом ранее. Эксперты ожидали $134,1 млн.

Операционная прибыль увеличилась на 12,2% до $223,2 млн.

Сопоставимые продажи Domino's Pizza в США выросли в минувшем квартале на 5,2%, за рубежом - на 1,7%. Число пиццерий увеличилось на 214 до 21,75 тыс.

Совет директоров компании утвердил дивиденды в размере $1,74 на акцию. Выплаты пройдут 26 декабря, закрытие реестра акционеров назначено на 15 декабря.

За девять месяцев фингода компания выкупила 596,754 тыс. своих акций на сумму $274,7 млн.

Котировки акций Domino's Pizza в ходе предварительных торгов во вторник повышаются на 2,3%. С начала года они снизились на 2,7%.


Domino's Pizza
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные убили пять палестинцев, пересекших линию отвода войск

Солнце выбросило один из крупнейших за год протуберанцев

Что случилось этой ночью: вторник, 14 октября

Трамп считает, что Эрдоган может поспособствовать украинскому урегулированию

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет

Лунная ракета компании SpaceX совершила успешный тестовый полет
Обострение палестино-израильского конфликта

Лидеры США, Катара, Египта и Турции подписали декларацию о решении разногласий путем дипломатии

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп, лидеры Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по Газе

Трамп, лидеры Катара, Египта и Турции подписали мирное соглашение по Газе

Что произошло за день: понедельник, 13 октября

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7359 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2457 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });