В ЕС обеспокоены столкновениями между ХАМАС и другими палестинскими группировками

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - ЕС призывает ХАМАС и враждующие с ним палестинские группировки прекратить вооруженные столкновения, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Европейский союз обеспокоен сообщениями о нескольких погибших в Газе в результате столкновений между ХАМАС и другими группировками. Мы призываем все стороны к сдержанности и недопущению действий, которые могли бы угрожать прекращению огня", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе во вторник.

"Мы повторяем, что ХАМАС не должен в будущем играть роли в управлении Газой. И он должен разоружиться", - добавил аль-Ануни.

В последние дни мировые СМИ сообщали о вооруженных нападениях боевиков ХАМАС после прекращения огня в противостоянии с Израилем на представителей палестинских сил, которые это радикальное исламистское движение считает коллаборационистами и с которыми начинает сводить счеты.