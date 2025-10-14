Поиск

Boeing в январе-сентябре увеличил поставки самолетов в 1,5 раза

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американский авиастроительный концерн Boeing Co. увеличил поставки в январе-сентябре в полтора раза - до 440 самолетов по сравнению с 291 за аналогичный период 2024 года, сообщается в отчетности.

В том числе поставки в третьем квартале составили 159 лайнеров против 116 годом ранее.

В сентябре Boeing отправил клиентам 55 самолетов, что на 22 больше, чем в том же месяце прошлого года, когда на предприятиях компании проходила забастовка. Поставки за сентябрь стали максимальными для этого месяца с 2018 года.

Boeing получил в прошлом месяце заказы на 96 самолетов, при этом одна авиакомпания - Enter Air - отменила заявку на один лайнер 737 MAX.

Общий объем заказов концерна составляет 5,987 тыс. лайнеров.

Котировки акций Boeing растут на 0,4% в ходе торгов во вторник. С начала текущего года капитализация компании увеличилась более чем на 22%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 8,4%.

Ученые ожидают в среду пик вспышек на Солнце

Военные на Мадагаскаре взяли власть в свои руки

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией
