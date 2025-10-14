Пауэлл заявил, что перспективы инфляции и занятости в США слабо изменились с сентября

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил во вторник, что, возможно, приближается конец длительной программы центрального банка по сокращению объема активов на балансе ("количественное ужесточение").

Учитывая долгосрочную цель Федрезерва по сохранению достаточного уровня ликвидности в финансовой системе, он заявил, что "мы можем приблизиться к этой точке в ближайшие месяцы, и мы внимательно следим за широким спектром показателей", чтобы узнать, произошло ли это.

Объем активов на балансе ФРС, по данным на 8 октября, почти полностью состоял из ценных бумаг, включая гособлигации на $4,2 трлн и ипотечные бумаги на $2,1 трлн.

"Основываясь на имеющихся у нас данных, можно с уверенностью сказать, что перспективы занятости и инфляции, по всей видимости, не сильно изменились с момента нашей сентябрьской встречи четыре недели назад, - сказал также Пауэлл в ходе мероприятия Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE) в Филадельфии. - Однако данные, доступные до шатдауна, показывают, что рост экономической активности может идти по несколько более устойчивой траектории, чем ожидалось".

Он отметил, что хотя уровень безработицы в стране оставался низким до августа, рост заработной платы резко замедлился. "На этом менее динамичном и несколько более вялом рынке труда риски снижения занятости, по-видимому, возросли", - заявил глава ФРС.

Базовая инфляция (индекс PCE) в августе составляла 2,9% в годовом выражении, что немного превышает показатель на начало года. Это обусловлено тем, что темпы повышения цен на товары превосходят снижение стоимости жилищно-коммунальных услуг, сказал Пауэлл. В свою очередь эта ситуация в значительной степени вызвана повышением импортных пошлин.

"В соответствии с этим, краткосрочные инфляционные ожидания в этом году в целом выросли, в то время как большинство долгосрочных показателей остаются на уровне нашего целевого уровня инфляции в 2%", - отметил руководитель Федрезерва.

При этом он подчеркнул, что ФРС "будет формировать политику, основываясь на динамике экономических перспектив и балансе рисков, а не следуя заранее заданному пути".