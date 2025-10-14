Ученые ожидают в среду пик вспышек на Солнце

Фото: Thomas Warnack/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - На Солнце в среду ожидается выход на пик вспышек, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.

"Будут биться рекорды – пока 2-3 месячные", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Лаборатория опубликовала видео отрыва плазменной структуры от Солнца.

Ранее там сообщили, что один из крупнейших за последний год протуберанец выброшен Солнцем во вторник, его масса, по предварительным расчетам, пройдет мимо Земли.

"Траектория его пройдет точно между планетами Меркурий и Земля, ни одна из которых, судя по всему, в итоге задета не будет", - сообщили ученые.