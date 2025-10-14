Поиск

Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновилось после временной приостановки. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города во вторник вечером.

Приостановка движения продлилась 2 часа 34 минуты.

Это была вторая за вторник приостановка движения. Днем морской пассажирский транспорт приостанавливал работу менее чем на 10 минут.

Причины приостановок движения не назывались.

Ученые ожидают в среду пик вспышек на Солнце

Военные на Мадагаскаре взяли власть в свои руки

ФРГ хочет освободить от налогов заработки пенсионеров в размере до 2 тысяч евро в месяц

Лукашенко посоветовал Трампу не переживать из-за ситуации с Нобелевской премией

