Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе возобновилось после временной приостановки. Об этом сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города во вторник вечером.

Приостановка движения продлилась 2 часа 34 минуты.

Это была вторая за вторник приостановка движения. Днем морской пассажирский транспорт приостанавливал работу менее чем на 10 минут.

Причины приостановок движения не назывались.