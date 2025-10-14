Торгпред США надеется, что Вашингтону удастся уладить с Китаем торговые разногласия

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вашингтон и Пекин, как и прежде, смогут разобраться со спорными вопросами в торговой сфере, заявил во вторник торговый представитель США Джеймисон Грир.

"В прошлом нам удавалось находить пути вперед, поэтому мы считаем, что и сейчас сможем справиться с этим", - приводит Bloomberg его слова.

По словам Грира, в понедельник высокопоставленные представители США и Китая провели переговоры по поводу торговых конфликтов стран. Однако он не уточнил, кто именно участвовал в дискуссиях.

Он напомнил, что в конце октября планируется встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Южной Корее. "Состоится ли встреча или нет, я не хочу заранее обещать (...), но я считаю, что всегда полезно вести диалог", - сказал он.

"Мы договорились держать пошлины на низком уровне, если Китай продолжит поставки редкоземельных элементов. Сейчас Китай говорит, что собирается еще больше контролировать эти поставки и связанные с ними товары. Логично, что мы рассматриваем увеличение пошлин", - подчеркнул Грир.

Ранее Трамп заявил, что США с 1 ноября введут 100-процентные пошлины в отношении КНР. Трамп пояснил, что принял такое решение в связи с тем, что Китай "с 1 ноября введет серьезные меры по экспортному контролю в отношении почти всей производимой в КНР продукции".

В Минкоммерции КНР в свою очередь призывали Вашингтон придерживаться достигнутых консенсусов и назвали ошибочными действиями угрозы введения новых пошлин.

В Пекине также заявили о решительном непринятии американских пошлин и призвали к решению проблем через диалог.

В свою очередь Минтранс Китая заявил, что решение США нарушает принципы международной торговли, а также соглашение, заключенное ранее между двумя странами. Также в Пекине заявили о намерении ввести специальный портовый сбор для американских судов, входящих в порты КНР в ответ на действия США.

И китайские, и американские меры вступили в силу 14 октября.