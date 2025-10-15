Министры обороны стран ЕС обсудят вопросы оборонной готовности

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам соберётся в среду в Брюсселе в формате министров обороны.

Главы оборонных ведомств стран ЕС, подавляющее большинство из которых до этого примет участие в министерском совещании в НАТО, в ходе рабочего ужина обсудят состояние оборонной готовности, сообщила накануне пресс-служба совета.

По ее информации, председательствующая в совете высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Кая Каллас в своем вступительном слове доложит о последних событиях в сфере военной поддержки Евросоюзом Украины.

"После этого высокий представитель обсудит с министрами повестку оборонной готовности. В ходе обсуждения особое внимание будет уделено тому, как максимально быстро и эффективно устранить дефицит военного потенциала, на каких общеевропейских флагманских проектах следует сосредоточить время и ресурсы и как еще больше усилить сотрудничество с Украиной", - говорится в материалах к совещанию.

В них напоминается, что на заседании 26 июня 2025 года Европейский совет вновь подтвердил свою цель решительного повышения оборонной готовности Европы в течение следующих пяти лет и предложил Европейской комиссии и высокому представителю ЕС подготовить "дорожную карту" для достижения этой цели.

Ожидается, что "дорожная карта" по оборонной готовности будет принята Еврокомиссией 16 октября и представлена Европейскому совету 23-24 октября.

"Дорожная карта" должна сосредоточить основное внимание на противовоздушной и противоракетной обороне, артиллерии, беспилотниках и системах борьбы с ними, военной мобильности и киберустойчивости. Речь также пойдет об усилении оборонной готовности восточного фланга ЕС.