МИД Киргизии предупредил о рисках из-за усиления иммиграционного контроля в США

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - МИД Киргизии выступил с информационным сообщением для граждан, находящихся в США, в связи с усилением иммиграционного контроля в крупных городах.

В заявлении отмечается, что федеральные иммиграционные органы США проводят мероприятия по проверке иммиграционного статуса иностранных граждан.

"Загранучреждения Киргизии в США находятся в постоянном контакте с компетентными органами и ведут мониторинг возможных случаев задержания граждан республики", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В целях предотвращения возможных неблагоприятных последствий МИД Киргизии рекомендует соотечественникам всегда иметь при себе документ, удостоверяющий личность, проверять актуальность иммиграционного статуса, воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, демонстрациях и акциях протеста, при контакте с иммиграционными органами сохранять спокойствие, пользоваться правом на адвоката и не подписывать документы без перевода. В случае задержания настаивать на уведомлении консульских учреждений Киргизии.

США Киргизия
