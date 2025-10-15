Новые сирийские власти постараются перезапустить весь комплекс отношений между РФ и Сирией

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Новые власти Сирии постараются перезапустить весь комплекс российско-сирийских отношений, заявил президент переходного периода этой страны Ахмед аш-Шараа.

"Мы постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией", - сказал он в начале российско-сирийских переговоров.

Аш-Шараа подчеркнул, что самое важное сейчас - это стабильность и в стране, и в регионе в целом.