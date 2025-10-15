Дмитриев заявил, что Уиткофф останется на посту спецпосланника Трампа

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф останется на своем посту, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Остается, все хорошо", - сказал он в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву, который тот опубликовал в своем Telegram-канале.

В конце сентября Times of Israel со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что Уиткофф может уйти в отставку до конца текущего года.

В октябре Middle East Eye со ссылкой на источники сообщил, что Уиткофф, как ожидается, покинет свой пост в американской администрации и сосредоточится на собственном бизнесе. Два собеседника СМИ сказали, что Уиткофф принял это решение после "изнурительного" графика дипломатических усилий на Ближнем Востоке.



