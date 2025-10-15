В ЕС планируют развивать партнерства стран в сфере ПВО и ПРО

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия подготовила предложения, согласно которым страны ЕС за следующие пять лет осуществят перевооружение, реализуют совместные проекты по укреплению ПВО и ПРО, передает Bloomberg.

"По информации из документа, просмотренного Bloomberg, ЕС предложит запустить в предстоящие месяцы совместные проекты по производству дронов и в сфере ПВО в рамках пятилетнего амбициозного плана по перевооружению континента и сдерживанию России", - информирует агентство.

"План определяет несколько областей, где могут быть полезны совместные проекты, в том числе в сфере ПВО и ПРО, беспилотников и борьбы с ними. Предполагается, что соответствующие коалиции для надзора за проектами заработают к началу 2026 года, а реализация проектов должна начаться к середине 2026 года", - отмечает Bloomberg.

Также речь идет о проектах в космической сфере. ЕК предлагает инициативы под названием European Drone Defence и Eastern Flank Watch, но Bloomberg не приводит их деталей.

При этом в ЕК хотят полной перестройки процесса планирования и приобретения вооружений ЕС. В ЕК хотят, чтобы страны ЕС координировали свои оборонные расходы и быстро создавали коалиции, чтобы вместе развивать оборонные программы. Предполагается, что к 2027 году страны ЕС будут закупать 40% оборонной продукции совместно - более чем в два раза больше, чем сейчас.

"Чтобы выполнить все к конечному сроку в 2030 году, как подчеркивается в плане, все проекты, контракты, финансирование должны быть определены к концу 2028 года", - поясняет агентство.

В документе говорится, что с 2021 года оборонные расходы в ЕС могли вырасти почти в два раза: с 218 млрд евро до прогнозируемой цифры в 456 млрд в 2025 году. Однако оборонные траты среди государств Евросоюза носят во многом нескоординированный характер.

Для поддержки оборонных проектов планируется сформировать фонд в 1 млрд евро в Европейском инвестиционном банке.

План должны представить в четверг, его должны будут обсуждать на саммите ЕС на следующей неделе. В него еще могут вносить изменения.

Ранее ЕС также создал фонд в 150 млрд евро для финансирования оборонных проектов. В середине сентября сообщалось, что страны ЕС готовы к переговорам с Великобританией и Канадой о доступе этих стран к средствам фонда. Кроме того, Турция, Южная Корея и Албания также изъявляли желание получить доступ к средствам фонда.