Многоквартирный дом горит в центре Луганска

Огонь охватил 1 тыс. кв. м

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники главка МЧС РФ по ЛНР тушат пожар площадью 1 тыс. кв. м на крыше многоквартирного дома в центре Луганска, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Луганске огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. Произошло возгорание чердачного помещения и крыши в жилом многоквартирном доме. Огонь охватил 1 тыс. квадратов". - говорится в сообщении.

Согласно ему, на данный момент проводится эвакуация жильцов.

"К ликвидации пожара привлечены 45 специалистов и 9 единиц техники МЧС России", - уточнили в МЧС.