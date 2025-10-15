Поиск

Многоквартирный дом горит в центре Луганска

Огонь охватил 1 тыс. кв. м

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники главка МЧС РФ по ЛНР тушат пожар площадью 1 тыс. кв. м на крыше многоквартирного дома в центре Луганска, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Луганске огнеборцы МЧС России тушат крупный пожар. Произошло возгорание чердачного помещения и крыши в жилом многоквартирном доме. Огонь охватил 1 тыс. квадратов". - говорится в сообщении.

Согласно ему, на данный момент проводится эвакуация жильцов.

"К ликвидации пожара привлечены 45 специалистов и 9 единиц техники МЧС России", - уточнили в МЧС.

МЧС РФ ЛНР МЧС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп сообщил, что рассматривает варианты военной помощи Украине

Трамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефть

Трамп заявил, что при отказе ХАМАС разоружиться Израиль может возобновить боевые действия

Италия отменила решение о выдаче ФРГ фигуранта дела о подрыве "Северных потоков"

Более половины стран НАТО согласились участвовать в программе по закупке оружия для Украины

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов

В России прошли подготовку два белорусских танковых батальона и 49 военных инструкторов
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });