Трамп полагает, что ХАМАС разоружится без участия американских военных

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Участие американских военных не потребуется для разоружения палестинского движения ХАМАС, считает президент США Дональд Трамп.

"Нам не понадобятся американские военные", - заявил Трамп журналистам в Белом доме.

По словам президента США, ХАМАС в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа согласились сдать оружие добровольно.

"Теперь они должны это сделать. А если они этого не сделают, это сделаем мы", - заявил американский лидер, не уточнив, каким способом это произойдет.

Тем временем высокопоставленные чиновники Белого дома сообщили американским СМИ на условиях анонимности, что Вашингтон не считает, что ХАМАС нарушает соглашение о прекращении огня с Израилем.

"Мы слышали, как многие люди говорили: "ХАМАС нарушил соглашение, потому что не все тела (заложников - ИФ) были возвращены". У нас с ними была договоренность о том, что мы освободим всех живых заложников, и они выполнили ее", - заявил один из собеседников.

Чиновники полагают, что обе стороны хотят соблюдать условия сделки.

"Очевидно, что это очень деликатная ситуация после двух лет войны, и многое еще может произойти, но прямо сейчас наше намерение состоит в том, чтобы продолжать работать с обеими сторонами, заставляя их проявлять сдержанность и создавая правильные условия для демилитаризации Газы", - сказал один из чиновников.

В ночь на 9 октября Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных - первый этап плана.