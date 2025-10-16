Поиск

США ожидают, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент сообщил во время встречи главе Минфина Японии Кацунобу Като, что американская администрация ждет от Токио отказа от российских энергоносителей.

В миреТрамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефтьЧитать подробнее

"Министр Като и я обсудили важные вопросы, касающиеся экономических отношений США и Японии, и ожидания администрации, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители", - написал Бессент в соцсети X по завершении встречи.

По словам Бессента, министры также обговорили планы мобилизации стратегических инвестиций Японии в США в рамках американо-японского соглашения о торговле и инвестициях.

Ранее Вашингтон и Токио заключили соглашение, которое включает инвестиции со стороны Японии в американские проекты на $550 млрд.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал многие страны прекратить покупать нефть у России и утверждал, что снижение ее рыночной стоимости якобы остановит украинский конфликт.

