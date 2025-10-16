Поиск

Центр наблюдения за реализацией урегулирования в Газе начнет работу в ближайшие дни

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Координационный центр под руководством США по наблюдению за реализацией режима прекращения огня в сектореГаза начнет функционировать в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники.

Обострение палестино-израильского конфликта

По их словам, координационный центр не будет расположен на израильской военной базе, чтобы обеспечить его доступность для официальных лиц из других стран, участвующих в восстановлении Газы.

Ранее сообщалось, что в Израиль начали прибывать американские солдаты, в задачу которым поставлены осуществление поддержки и наблюдение за реализацией соглашения об урегулировании в секторе Газа.

В координационном центре будут работать 200 американских солдат. Они будут задействованы на инженерных и транспортных работах, в планировании и логистике, а также в обеспечении безопасности.

Отмечается, что американцы будут работать вместе с представителями других стран-партнеров, частного сектора и неправительственных организаций.

