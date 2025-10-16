Центр наблюдения за реализацией урегулирования в Газе начнет работу в ближайшие дни

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Координационный центр под руководством США по наблюдению за реализацией режима прекращения огня в сектореГаза начнет функционировать в ближайшие дни, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, координационный центр не будет расположен на израильской военной базе, чтобы обеспечить его доступность для официальных лиц из других стран, участвующих в восстановлении Газы.

Ранее сообщалось, что в Израиль начали прибывать американские солдаты, в задачу которым поставлены осуществление поддержки и наблюдение за реализацией соглашения об урегулировании в секторе Газа.

В координационном центре будут работать 200 американских солдат. Они будут задействованы на инженерных и транспортных работах, в планировании и логистике, а также в обеспечении безопасности.

Отмечается, что американцы будут работать вместе с представителями других стран-партнеров, частного сектора и неправительственных организаций.