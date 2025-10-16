Эстония закрыла шоссе, частично проходящее по территории РФ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло окончательное решение о закрытии части шоссе Вярска - Саатсе, проходящей по территории Печорского района Псковской области РФ.

"Учитывая возросшую активность Российской Федерации в этом районе и учитывая оценку угрозы, риски при проезде через этот участок, дорога закрыта и останется закрытой, и все должны учитывать это в своих планах", - заявил на пресс-конференции премьер-министр Кристен Михал.

Он сообщил, что правительство приняло решение построить к концу 2026 года дорогу в объезд российской территории.

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии 11 октября временно закрыл проезд по шоссе в районе деревни Саатсе, частично проходящему по территории России. Этот участок прозван "Саатсеским сапогом". Поводом пограничники назвали появление на российской стороне более многочисленного чем обычно подразделения, что было воспринято как угроза безопасности балтийской республики.

По "Саатсескому сапогу" на протяжении около километра проходит принадлежащее Эстонии шоссе Вярска - Саатсе. Власти России не препятствуют передвижению транспорта по нему без пограничного контроля, однако транспорту запрещено останавливаться, а также запрещено передвигаться пешком.