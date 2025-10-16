Поиск

США и Канада обсуждали возобновление строительства нефтепровода Keystone XL

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - США и Канада рассматривают возможность возобновления строительства спорного нефтепровода Keystone XL в рамках масштабной сделки по снижению некоторых импортных пошлин, введенных американским президентом Дональдом Трампом на сталь и алюминий, сообщает Financial Times.

Официальные лица с обеих сторон заявили, что перспектива возобновления работ по этому трубопроводу, отмененному предыдущим президентом США Джо Байденом по экологическим соображениям, рассматривается и этот вопрос обсуждался на недавних встречах торговых представителей двух стран.

Оттава "открыта для изучения проекта Keystone XL", если США этого захотят, заявил FT министр энергетики Канады Тим Ходжсон. "Мы открыты для обсуждения вопросов укрепления континентальной энергетической безопасности, если мы также решим проблемы, связанные со сталью и алюминием", - сообщил он.

Проект Keystone XL впервые был предложен более 15 лет назад. Барак Обама в 2015 году, во время своего президентства, закрыл его, поскольку он "не отвечал национальным интересам США". Проект был возобновлен в 2017 году Трампом, который занимал первый срок на президентском посту.

Строительство нефтепровода протяженностью 1,21 тыс. миль (1,9 тыс. км), который должен связать провинцию Альберта через Небраску с побережьем Техаса, началось в 2020 году. Keystone XL рассчитан на перекачку 830 тыс. баррелей тяжелой нефти в сутки на нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива в США, а его стоимость тогда оценивалась в $8 млрд. Байден в день вступления в должность президента подписал указ, которым прекратил реализацию проекта строительства трубопровода в связи с опасениями по поводу его влияния на изменение климата.

США Канада Keystone XL
