Поиск

В Грузии пятерых россиян задержали по делу о легализации преступных доходов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следственная служба министерства финансов Грузии совместно с генеральной прокуратурой задержала пятерых граждан РФ по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.

"В ходе расследования установлено, что одна из компаний, не имея соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии, оказывала услуги, связанные с виртуальными активами, как через нелегальный офис, так и предлагая так называемые курьерские услуги. В течение последних нескольких месяцев она осуществляла операции с виртуальными активами на сумму в сотни миллионов лари, тем самым участвуя в неконтролируемых международных транзакциях в стране", - говорится в сообщении Следственной службы Минфина Грузии.

В ходе расследования также установлено, что граждане РФ, предположительно, в обход пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты на автомобилях и приобретали виртуальные активы, после чего оформляли незарегистрированное имущество.

По данным следствия, в офисе вышеуказанной компании были изъяты $371 тыс., бухгалтерские данные, документация и компьютерная техника. Кроме того, у одного физического лица изъято $100 тыс., предназначенных для приобретения виртуальных активов, и $250 тыс. при обыске одного из автомобилей.

Расследование ведется по статьям УК Грузии, предусматривающим лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

"В рамках расследования принимаются соответствующие меры по установлению и изобличению других лиц, причастных к вышеуказанному преступному деянию, выявлению дополнительных фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов. Следственная служба министерства финансов Грузии продолжает проводить жесткую уголовно-правовую политику в отношении преступлений, совершенных в финансово-экономической сфере", - говорится в сообщении.

Грузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экспорт товаров из Евросоюза в США в августе упал до минимума с 2021 года

Экспорт товаров из Евросоюза в США в августе упал до минимума с 2021 года

The Telegraph узнала, что США хотят финансировать Украину за счет пошлин против КНР

МИД Индии на фоне слов Трампа о нефти из РФ назвал приоритетом интересы индийских потребителей

МИД Индии на фоне слов Трампа о нефти из РФ назвал приоритетом интересы индийских потребителей

Азербайджан к 2030 г. планирует сократить расходы на оборону до $4,7 млрд

Что случилось этой ночью: четверг, 16 октября

Dow Jones завершил торги в слабом минусе

Dow Jones завершил торги в слабом минусе

США ожидают, что Япония перестанет импортировать российские энергоносители

Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп полагает, что ХАМАС разоружится без участия американских военных

Трамп полагает, что ХАМАС разоружится без участия американских военных

NYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в Венесуэле

NYT сообщает, что Белый дом дал ЦРУ полномочия проводить тайные операции в Венесуэле

Трамп сообщил, что рассматривает варианты военной помощи Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7373 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2462 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });