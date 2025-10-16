В Грузии пятерых россиян задержали по делу о легализации преступных доходов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следственная служба министерства финансов Грузии совместно с генеральной прокуратурой задержала пятерых граждан РФ по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.

"В ходе расследования установлено, что одна из компаний, не имея соответствующей регистрации и разрешения Национального банка Грузии, оказывала услуги, связанные с виртуальными активами, как через нелегальный офис, так и предлагая так называемые курьерские услуги. В течение последних нескольких месяцев она осуществляла операции с виртуальными активами на сумму в сотни миллионов лари, тем самым участвуя в неконтролируемых международных транзакциях в стране", - говорится в сообщении Следственной службы Минфина Грузии.

В ходе расследования также установлено, что граждане РФ, предположительно, в обход пограничного контроля, ввозили в Грузию крупные суммы иностранной валюты на автомобилях и приобретали виртуальные активы, после чего оформляли незарегистрированное имущество.

По данным следствия, в офисе вышеуказанной компании были изъяты $371 тыс., бухгалтерские данные, документация и компьютерная техника. Кроме того, у одного физического лица изъято $100 тыс., предназначенных для приобретения виртуальных активов, и $250 тыс. при обыске одного из автомобилей.

Расследование ведется по статьям УК Грузии, предусматривающим лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.

"В рамках расследования принимаются соответствующие меры по установлению и изобличению других лиц, причастных к вышеуказанному преступному деянию, выявлению дополнительных фактов уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов. Следственная служба министерства финансов Грузии продолжает проводить жесткую уголовно-правовую политику в отношении преступлений, совершенных в финансово-экономической сфере", - говорится в сообщении.