Хуситы подтвердили гибель начальника генштаба в августе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Хуситы подтвердили сообщение о гибели главы Генштаба их вооруженных сил Мухаммада аль-Гамари при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по столице Йемена Сане в августе 2025 года, сообщает в четверг Associated Press (AP).

"Представители хуситов сообщили в четверг, что в августе при авиаударе ЦАХАЛ, целью которого стало высшее руководство группировки, погиб начальник Генштаба", - сообщает агентство.

Ранее в четверг о гибели аль-Гамари при атаке ЦАХАЛ сообщил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Позднее портал Ynet сообщил, что хуситы назначили нового начальника Генштаба - Юсефа аль-Мадани. Он является одним из высокопоставленных командиров хуситов, находится под санкциями СБ ООН за подрыв безопасности и стабильности Йемена. Портал напоминает, что аль-Мадани, вероятно, обеспечивал связь между хуситами, движением "Хезболла" и Корпусом стражей Исламской революции.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы в Йемене активизировали атаки в регионе, в том числе они многократно атаковали Израиль беспилотниками и ракетами. ЦАХАЛ также наносил удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.

В ночь на 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных являются первым этапом этого плана.

Движение ХАМАС на данный момент освободило 20 живых заложников и передало тела нескольких погибших. В ответ власти Израиля освободили из тюрем около 2 тыс. палестинских заключенных.