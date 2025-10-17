ХАМАС обвиняет Израиль в препятствовании возвращению тел заложников

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Возвращение тел оставшихся израильских заложников может потребовать времени, поскольку они находятся в туннелях и под обломками зданий, разрушенных Армией обороны Израиля; для извлечения тел требуется оборудование, ввоз которого блокирует израильское правительство, заявили в ХАМАС.

"Тела израильских пленных, к которым сопротивление смогло получить доступ, были немедленно переданы", - говорится в заявлении палестинской группировки.

Тем временем, согласно сообщению ХАМАС, для извлечения оставшихся тел требуется оборудование и приспособления для разбора завалов, которые в настоящее время недоступны из-за запрета на ввоз со стороны Израиля.

"Таким образом, любая задержка с возвращением тел полностью ложится на правительство Нетаньяху, которое препятствует предоставлению необходимых возможностей", - заявили в группировке.

При этом в ХАМАС отметили, что по-прежнему привержены выполнению соглашения о прекращении огня и стремятся к выполнению его условий.

Между тем, как сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на израильского чиновника, Израиль продолжит отказывать во въезде в сектор Газа турецкой делегации в составе 81 спасателя и тяжелой техники до тех пор, пока ХАМАС не вернет все останки погибших заложников.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил в четверг: "Мы точно знаем, что ХАМАС может легко освободить значительное число заложников в соответствии с соглашением. То, что они делают сейчас, является фундаментальным нарушением этого соглашения".

В ночь на 9 октября Трамп заявил, что власти Израиля и движение ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных являются первым этапом этого плана.

Движение ХАМАС на данный момент освободило 20 живых заложников и передало тела девяти из 28 погибших. В ответ власти Израиля выпустили из тюрем около 2 тыс. палестинских заключенных.