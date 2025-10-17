Поиск

МВФ увидел в конфликте США и Китая существенные риски для роста мирового ВВП

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) видит "существенные понижательные риски" для глобального экономического роста в связи с усилением напряженности в отношениях США и Китая, заявил директор департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) МВФ Кришна Шринивасан.

"Если эти риски материализуются в виде повышения пошлин и нарушения цепочек поставок, рост мировой экономики может быть ниже на 0,3 процентного пункта (п.п.), чем ожидается, - сказал Шринивасан на Bloomberg TV в пятницу. - Дальнейшая эскалация напряженности будет означать дополнительные риски для Китая".

В последние недели напряженность в отношениях двух стран усилилась после нескольких месяцев относительной стабильности. Вашингтон расширил технологические ограничения в отношении КНР и ввел сборы для китайских судов, заходящих в американские порты. В ответ Пекин обложил сборами американские суда и предпринял ряд других мер, в том числе ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов.

МВФ ожидает замедления темпов экономического роста АТР в 2025 году до 4,5% с 4,6% в 2024 году, в 2026 году - до 4,1%. Прогноз на текущий год, опубликованный в пятницу, на 0,6 п.п. выше апрельского прогноза.

Экономическая активность в АТР остается устойчивой, несмотря на то, что регион ощущает на себе последствия американских пошлин и сталкивается с высокой неопределенностью, отметил Шринивасан.

