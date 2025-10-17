Поиск

Банки США резко увеличили заимствования в рамках SRF, что говорит о проблемах с ликвидностью

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американские банки резко увеличили заимствования в рамках краткосрочного кредитного механизма (standing repo facility, SRF) Федеральной резервной системы (ФРС), что может говорить о проблемах с ликвидностью, пишет газета Financial Times.

Объем заимствований в рамках SRF за последние два дня превысил $15 млрд - это максимум за двухдневный период со времен пандемии COVID-19. В среду банки привлекли кредиты в рамках SRF на $6,75 млрд, в четверг - на $8,35 млрд, показывают данные ФРС.

Американский ЦБ ввел SRF в 2021 году в качестве постоянной замены временных операций РЕПО, которые он запустил в период кризиса ликвидности двумя годами ранее. Механизм позволяет банкам привлекать средства у ФРС дважды в день под залог, например, US Treasuries. Предполагалось, что механизм поможет ограничивать рост стоимости заимствований на рынке краткосрочного кредитования.

В нормальных условиях SRF используется редко, поскольку банки в основном могут привлекать средства на рынке РЕПО под более низкие ставки. Однако фининституты были вынуждены прибегнуть к использованию этого механизма, поскольку ставки займов на рынке РЕПО поднялись выше 4,25%, отмечают трейдеры и аналитики.

Повышение ставок на рынке РЕПО позволяет предположить, что Федрезерв приближается к завершению программы сокращения объема активов на балансе (количественное ужесточение, QT), пишет FT.

Американский ЦБ приобрел бонды на миллиарды долларов в рамках количественного смягчения (QE) после пандемии, что раздуло размер его баланса до $9 трлн. С 2022 года ФРС сокращает баланс, что уменьшает объем ликвидности в финсистеме.

"Мы видим четкие сигналы того, что сокращение объема ликвидности, вероятно, было чрезмерным, - говорит аналитик Bank of America Марк Кабана. - Программа QT будет свернута к концу года или даже раньше".

Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее на этой неделе заявил, что QT приближается к концу.

