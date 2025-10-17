Поиск

Главный экономист Банка Англии призвал к замедлению темпов снижения ставки

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банку Англии следует придерживаться более осторожного подхода к дальнейшему снижению ключевой ставки в связи с растущим риском устойчивого сохранения высокой инфляции в Великобритании, полагает главный экономист британского ЦБ Хью Пилл.

Пилл ожидает, что Банк Англии продолжит опускать ставку в ближайший год, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с прогнозом ЦБ. Однако он предостерег от чрезмерно быстрого смягчения денежно-кредитной политики, отметив, что прогресс в ослаблении инфляции остается медленным.

"По-прежнему важно избегать чрезмерно резкого и чрезмерно быстрого снижения ставки, - сказал Пилл в ходе мероприятия в Лондоне в пятницу. - Необходимость принимать в расчет устойчивость инфляционного давления усиливается".

Пилл входит в число наиболее "ястребино" настроенных членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии, он выступал против решений о снижении ставки в мае и августе.

Британский ЦБ сохранил ставку на уровне 4% годовых по итогам сентябрьского заседания. За сохранение ставки проголосовали семеро из девяти членов MPC, двое выступили за ее снижение на 25 базисных пунктов.

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 3,8% в годовом выражении, максимальными темпами с января 2024 года, и Банк Англии ожидает усиления инфляции до 4%, что вдвое выше его целевого показателя. Сентябрьский отчет о динамике потребительских цен будет обнародован на следующей неделе.

По словам Пилла, "MPC с этого момента должен придерживаться более осторожного подхода к смягчению денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить движение инфляции к целевому показателю в 2%".

Банк Англии придерживается темпов снижения ставки раз в квартал с августа 2024 года, и в соответствии с этой практикой должен опустить ставку в ноябре с текущего уровня в 4%. Однако участники рынка полагают, что регулятор впервые сделает паузу в этом цикле и не станет менять ставку на ноябрьском заседании.

