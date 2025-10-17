Apple к началу 2027 года собралась выпустить MacBook Pro с сенсорным дисплеем

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. готовится выпустить первые MacBook Pro с сенсорным дисплеем в конце 2026 - начале 2027 года, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Новые ноутбуки с 14- и 16-дюймовыми OLED-экранами будут тоньше и легче нынешних моделей. Кроме того, в них встроят чипы M6.

Apple полностью оставит в новых моделях трекпад и клавиатуру, а также усилит крепление экрана, чтобы он не отклонялся и не шатался при касаниях.

В связи с удорожанием компонентов стоимость новых MacBook Pro, скорее всего, будет на несколько сотен долларов выше, чем у нынешних моделей. Сейчас цены на MacBook Pro с 14-дюймовым экраном начинаются от $1999, с 16-дюймовым – от $2499.

О том, что Apple работает над MacBook Pro с сенсорным дисплеем, Bloomberg сообщало в январе 2023 года.

Производители компьютеров стали выпускать лэптопы с сенсорными дисплеями более десяти лет назад.