Поиск

Apple к началу 2027 года собралась выпустить MacBook Pro с сенсорным дисплеем

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc. готовится выпустить первые MacBook Pro с сенсорным дисплеем в конце 2026 - начале 2027 года, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Новые ноутбуки с 14- и 16-дюймовыми OLED-экранами будут тоньше и легче нынешних моделей. Кроме того, в них встроят чипы M6.

Apple полностью оставит в новых моделях трекпад и клавиатуру, а также усилит крепление экрана, чтобы он не отклонялся и не шатался при касаниях.

В связи с удорожанием компонентов стоимость новых MacBook Pro, скорее всего, будет на несколько сотен долларов выше, чем у нынешних моделей. Сейчас цены на MacBook Pro с 14-дюймовым экраном начинаются от $1999, с 16-дюймовым – от $2499.

О том, что Apple работает над MacBook Pro с сенсорным дисплеем, Bloomberg сообщало в январе 2023 года.

Производители компьютеров стали выпускать лэптопы с сенсорными дисплеями более десяти лет назад.

Apple
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CNN сообщает, что Трамп еще не решил, передавать ли Tomahawk Украине

CNN сообщает, что Трамп еще не решил, передавать ли Tomahawk Украине

МИД РФ не видит препятствий для посещения Израиля российскими туристами

Турция собирается поставить в Сирию бронетехнику, системы ПВО, дроны, артиллерию

Индия в октябре наращивает импорт нефти из России после снижения в III квартале

Суд Польши отказался выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Суд Польши отказался выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Посольство Японии из-за роста турпотока откроет в России визовый центр

ЕК хочет использовать еще 25 млрд евро замороженных активов РФ на нужды Украины

ЕК хочет использовать еще 25 млрд евро замороженных активов РФ на нужды Украины

Что случилось этой ночью: пятница, 17 октября

Вэнс заявил, что Москва и Киев пока не готовы заключить сделку, но она будет достигнута

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд

Дмитриев заявил, что между РФ и США можно построить тоннель менее чем за $8 млрд
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7380 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2464 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });