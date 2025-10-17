Поиск

Нидерланды намерены продлить срок службы АЭС после 2033 года

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Нидерланды в пятницу заявили о намерении продлить срок службы своей единственной АЭС после 2033 года.

Правительство сообщило о разработке закона, позволяющего расположенной на юго-востоке страны АЭС "Борселе" (Borssele), проработать дольше, чем планировалось первоначально.

В 2022 году правительство представило планы по строительству двух новых ядерных реакторов к 2035 году.

В пятницу власти объявили о создании новой государственной компании, которая подпишет контракты со строителями АЭС и будет осуществлять их эксплуатацию.

