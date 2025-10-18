Поиск

Британский премьер пообещал Зеленскому поддержку Украины

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщает канцелярия премьер-министра.

"Лидеры подтвердили свою непоколебимую приверженность Украине", - отмечается в сообщении.

После телефонного разговора с мировыми лидерами Стармер провел двустороннюю беседу с Зеленским.

"Премьер-министр добавил, что Великобритания продолжит наращивать свою поддержку и обеспечит, чтобы Украина была в максимально выгодном положении в зимний период, благодаря постоянной гуманитарной, финансовой и военной поддержке", - сообщает канцелярия.

Подчеркивается, что Стармер и Зеленский договорились поддерживать тесные контакты.

Между тем, портал Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что во время телефонного разговора Зеленского с европейскими лидерами премьер-министр Великобритании предложил сотрудничать с США в разработке мирного соглашения для Украины.

В свою очередь генсек НАТО предложил провести в выходные срочное совещание европейских советников по национальной безопасности.

