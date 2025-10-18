Поиск

США перебросили в Японию группу стратегических бомбардировщиков B-1B

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на авиабазу Мисава на севере Японского острова Хонсю, сообщило издание Newsweek.

Они были переброшены туда в минувшие дни с авиабазы Дайс, штат Техас. О целях и задачах группы этих самолетов американское командование не сообщает.

Издание отмечет, что развертывание бомбардировщиков происходит в преддверии масштабных военных учений Сил самообороны Японии, которые пройдут по всей стране с 20 по 31 октября. В них также примут вооруженные силы США и Австралии.

В Тегеране заявили, что одобряющая соглашение по ИЯП резолюция СБ ООН утратила силу

США оказывают давление на Венесуэлу, чтобы заставить Мадуро уйти самому

В Венгрии раскритиковали отказ Польши в экстрадиции подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Что случилось этой ночью: суббота, 18 октября

Трамп отказал Зеленскому в предоставлении Киеву ракет Tomahawk

Трамп призвал и Украину, и Россию "остановиться там, где они находятся"

Дмитриев заявил, что обсуждение проекта туннеля между Россией и США продолжится

Трамп выразил интерес к идее о прокладке тоннеля между Аляской и Россией

Трамп заявил, что Мадуро опасается конфликта с США и готов на компромисс

Президент США вновь заявил, что Индия больше не будет покупать российскую нефть

