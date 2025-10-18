США перебросили в Японию группу стратегических бомбардировщиков B-1B

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Группа американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer прибыла на авиабазу Мисава на севере Японского острова Хонсю, сообщило издание Newsweek.

Они были переброшены туда в минувшие дни с авиабазы Дайс, штат Техас. О целях и задачах группы этих самолетов американское командование не сообщает.

Издание отмечет, что развертывание бомбардировщиков происходит в преддверии масштабных военных учений Сил самообороны Японии, которые пройдут по всей стране с 20 по 31 октября. В них также примут вооруженные силы США и Австралии.