США проинформировали страны-посредники о нарушениях ХАМАС соглашения по Газе

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - США заявили Катару, Турции и Египту об угрозе нарушения режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС, сообщает американский госдепартамент.

"Соединенные Штаты проинформировали страны-гаранты мирного соглашения по Газе о заслуживающих доверия сообщениях, указывающих на надвигающееся нарушение режима прекращения огня ХАМАС в отношении населения Газы", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.

Отмечается, что "запланированное нападение на мирных палестинцев" станет "прямым и серьезным" нарушением соглашения о прекращении огня и подорвет достигнутый прогресс.

"Если ХАМАС продолжит эту атаку, будут приняты меры для защиты населения Газы и сохранения целостности режима прекращения огня", - завили во внешнеполитическом ведомстве.

Согласно сообщению, США и другие страны-гаранты "по-прежнему тверды в своей приверженности обеспечению безопасности гражданского населения, поддержанию спокойствия на местах и продвижению мира и процветания для населения Газы и региона в целом".

