Израиль проведет масштабные военные учения на границе с Ливаном

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начинает масштабные военные учения на границе с Ливаном, сообщает в воскресенье Times of Israel.

Они продлятся пять дней вдоль границы с Ливаном и в израильских населенных пунктах этого района.

Как ожидается, учения стартуют в воскресенье вечером и завершатся в четверг. По информации ЦАХАЛ, в ходе них будут отрабатываться "различные сценарии, включая оборону территории и реагирование на немедленные угрозы".

Военные предупредили, что в этот период в прилегающих к Ливану районах, в частности, в Галилее, могут быть слышны взрывы, будет увеличено движение беспилотников, авиации, военных кораблей в море.

ЦАХАЛ Ливан Израиль
