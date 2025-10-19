Тбилисский суд арестовал 14 участников пятничной акции протеста

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд в воскресенье признал виновными 14 участников акции протеста в Тбилиси в пятницу и отправил их под арест сроком от 5 до 8 суток, сообщают грузинские СМИ.

"Среди задержанных накануне и ведущий оппозиционного телеканала "Формула" Вахо Саная, которому присудили 6 суток ареста", - сказал журналистам адвокат Торнике Мигинеишвили.

Ранее в воскресенье МВД Грузии сообщило о задержании в административном порядке 14 участников акции протеста, перекрывших автодвижение на проспекте Руставели.

На этой неделе парламент Грузии принял поправки к закону "О собраниях и манифестациях граждан", ужесточающих правила проведения митингов и демонстраций, в частности, за блокирование небольшим количеством участников акции в административном порядке предусмотрен арест нарушителей до 15 суток.

Несмотря на предупреждения полиции, более 100 участников акции протеста в воскресенье вечером вновь перекрыли проспект Руставели.