Выборы в органы местного самоуправления прошли в Эстонии

Правящая партия заняла четвертое место

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Эстонии накануне прошли выборы в собрания местных самоуправлений, правящая партия Реформ стала четвертой в голосовании, победу в Таллине одержала партия Центра, за которую традиционно голосует большинство русскоговорящих избирателей.

Как сообщила эстонская избирательная комиссия, по предварительным данным, в муниципальных выборах приняли участие 59,2% избирателей. На предыдущих выборах 2021 года на избирательные участки пришли 54,7% лиц с правом голоса. Из 593 893 проголосовавших 323 075 отдали свои голоса посредством бумажного бюллетеня, 270 818 изъявили волю электронным путем.

Самыми популярными стали избирательные союзы, за которые отдали свои голоса 24,1% проголосовавших, за ними были кандидаты от партии Центра (21,1%). Представители национал-радикальной партии "Отечество" были на третьем месте (18,5%).

Правящая на уровне республики партия Реформ, возглавляемая премьер-министром Кристеном Михалом и стремительно теряющая в последнее время популярность из-за проблем с экономикой, довольствовалась четвертым местом с результатом (9,9%).

Среди кандидатов лидером стал бывший мэр Таллина Михаил Кылварт, он набрал рекордное число голосов.

