Вице-президент США посетит Израиль для переговоров по Газе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ряд высокопоставленных официальных лиц из США, в том числе вице-президент страны Джей Ди Вэнс, в ближайшие дни посетят Израиль для обсуждения дальнейшего урегулирования в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.

Газета со ссылкой на неназванное официальное лицо из США пояснят, что в понедельник в Израиль прибудут спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, а также его советник Джаред Кушнер. Отмечается, что Вэнс планирует приземлиться в Израиле во вторник.

Предполагается, что у американской делегации состоятся встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и другими руководителями.