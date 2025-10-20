Поиск

Вице-президент США посетит Израиль для переговоров по Газе

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ряд высокопоставленных официальных лиц из США, в том числе вице-президент страны Джей Ди Вэнс, в ближайшие дни посетят Израиль для обсуждения дальнейшего урегулирования в секторе Газа, сообщает The Times of Israel.

Газета со ссылкой на неназванное официальное лицо из США пояснят, что в понедельник в Израиль прибудут спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, а также его советник Джаред Кушнер. Отмечается, что Вэнс планирует приземлиться в Израиле во вторник.

Предполагается, что у американской делегации состоятся встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и другими руководителями.

США Стив Уиткофф Джаред Кушнер Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп на встрече с Зеленским убеждал согласиться на уступки РФ

Что произошло за день: воскресенье, 19 октября

Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден

Трамп вновь заявил, что ракеты "Томагавк" нужны самим США

Трамп заявил, что США больше не будут предоставлять финансовую помощь Колумбии

Израильские военные подтвердили, что нанесли удар по Рафаху в Газе

Израильские военные подтвердили, что нанесли удар по Рафаху в Газе

Германия отозвала посла из Тбилиси

В Израиле призвали возобновить боевые действия в Газе из-за нападения на военных в Рафахе

Израиль нанес удары по пограничному пункту Рафах

ХАМАС отвергает обвинения в нарушении режима прекращения огня в Газе

ХАМАС отвергает обвинения в нарушении режима прекращения огня в Газе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7389 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });