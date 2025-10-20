Поиск

Правоцентрист Родриго Пас побеждает на выборах президента Боливии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Сенатор, кандидат от правоцентристской Христианско-демократической партии Родриго Пас побеждает во втором туре президентских выборов в Боливии.

После подсчета 98% избирательных бюллетеней, Пас набирает 54,6% голосов. У его соперника - экс-президента, выдвиженца от правой коалиции "Свобода и демократия" Хорхе Кирогу - 45,4%.

Перед обнародованием результатов подсчета председатель Верховного избирательного суда Оскар Хассентейфель заявил, что результат "кажется необратимым".

Новый президент вступит в должность 8 ноября.

Пас является сыном бывшего президента Боливии Хайме Паса Саморы, который правил страной с 1989 по 1993 год.

Боливия президентские выборы Родриго Пас
