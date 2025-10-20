Поиск

Совет ЕС согласовал позицию для переговоров о поэтапном отказе от импорта природного газа из РФ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил в понедельник, что согласовал свою позицию для переговоров с Европарламентом и Еврокомиссией по проекту регламента о поэтапном отказе от импорта российского природного газа.

"Энергетически независимая Европа - это более сильная и безопасная Европа. Несмотря на то, что в последние годы мы приложили немало усилий и стремились к устранению российского газа и нефти из Европы, мы пока не достигли этой цели. Поэтому крайне важно, чтобы датское председательство заручилось всеобщей поддержкой министров энергетики европейских стран в отношении законопроекта, который окончательно запретит поставки российского газа в ЕС", - заявил министр энергетики председательствующей в Совете Евросоюза Дании Ларс Оагор.

Как поясняется в коммюнике совета, этот регламент является центральным элементом "дорожной карты" ЕС по плану REPowerEU, направленному на прекращение зависимости Евросоюза от российских энергоносителей.

Предлагаемый проект регламента вводит "юридически обязывающий поэтапный запрет на импорт трубопроводного газа и сжиженного природного газа (СПГ) из России". Предполагается, что полный запрет вступит в силу с 1 января 2028 года. Договоренность членов Совета ЕС сохранила этот срок.

В Брюсселе считают, что такой регламент "будет способствовать достижению главной цели - созданию устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС при сохранении безопасности поставок в ЕС".

Совет подтвердил, что импорт российского газа будет запрещён с 1 января 2026 года, при этом для действующих контрактов будет сохранен переходный период. В частности, краткосрочные контракты, заключённые до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, тогда как долгосрочные контракты - до 1 января 2028 года.

"Внесение изменений в действующие контракты будет разрешено только в узко определённых эксплуатационных целях и не может привести к увеличению объёмов поставок, за исключением некоторых особых гибких положений для государств-членов, не имеющих выхода к морю и пострадавших от недавних изменений в маршрутах поставок", - говорится в коммюнике Совета ЕС.

Депутаты Европарламента на совместном заседании комитетов по внешней торговле и по промышленности, научным исследованиям и энергетике 16 октября проголосовали за начало межинституциональных переговоров о запрете импорта в ЕС газа из РФ.

