Поиск

Скончался бывший начальник генштаба армии Югославии Небойша Павкович

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бывший начальник генерального штаба армии Югославии генерал-полковник в отставке Небойша Павкович скончался в Белграде на 80-м году жизни, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Павкович по приговору Международного суда по бывшей Югославии с 2005 года отбывал срок заключения в тюрьме в Финляндии. Он был признан виновным в нарушении правил ведения войны и преступлениях против человечности в период конфликта в сербском автономном крае Косово и Метохия в 1998-1999 гг. 28 сентября по запросу правительства Сербии Павковича выпустили на свободу ввиду его плохого состояния здоровья.

В период конфликта в Косово и Метохии он командовал Третьей армией вооруженных сил Югославии, должность начальника генштаба он занимал в 2000-2002 гг.

Белград Косово и Метохия Югославия Небойша Павкович
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Работа сайтов Coinbase, Signal, McDonald's и Disney нарушена из-за сбоя у AWS

Лувр будет закрыт до вторника

Лувр будет закрыт до вторника

Politico узнало, что министры энергетики ЕС одобрят законопроект о полном отказе от газа РФ

Politico узнало, что министры энергетики ЕС одобрят законопроект о полном отказе от газа РФ

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 октября

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль после серии ударов по сектору Газа возобновляет соблюдение перемирия

Израиль после серии ударов по сектору Газа возобновляет соблюдение перемирия

Трамп на встрече с Зеленским убеждал его согласиться на уступки Москве

Трамп на встрече с Зеленским убеждал его согласиться на уступки Москве

Что произошло за день: воскресенье, 19 октября

Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7395 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });