Скончался бывший начальник генштаба армии Югославии Небойша Павкович

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бывший начальник генерального штаба армии Югославии генерал-полковник в отставке Небойша Павкович скончался в Белграде на 80-м году жизни, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Павкович по приговору Международного суда по бывшей Югославии с 2005 года отбывал срок заключения в тюрьме в Финляндии. Он был признан виновным в нарушении правил ведения войны и преступлениях против человечности в период конфликта в сербском автономном крае Косово и Метохия в 1998-1999 гг. 28 сентября по запросу правительства Сербии Павковича выпустили на свободу ввиду его плохого состояния здоровья.

В период конфликта в Косово и Метохии он командовал Третьей армией вооруженных сил Югославии, должность начальника генштаба он занимал в 2000-2002 гг.