Трамп предупредил о серьезных последствиях, если не удастся решить украинский конфликт

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предупредил о риске серьезных негативных последствий в случае, если не удастся урегулировать украинский конфликт.

"Если мы добьемся соглашения - это прекрасно. А если нет, то очень много людей заплатят за это большую цену", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

При этом, отвечая на вопрос одного из журналистов, почему бы США "попросту не сделать так, чтобы Украина победила", Трамп ответил: "Вы вообще не понимаете, о чем говорите".