Президент США в беседе с Путиным затронул вопрос об ударах по украинской гражданской инфраструктуре

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным проблему ударов, которые могут приходиться по гражданской инфраструктуре на Украине.

"Да", - заявил американский президент в ответ на вопросы, обсудил ли он с Путиным удары по гражданским объектам и попросил ли он президента РФ прекратить это делать.

При этом Трамп подчеркнул, что большая часть жертв конфликта - военные.

"Как вы знаете, в основном погибают солдаты. Солдаты погибают и в России, и на Украине", - подчеркнул он, общаясь с журналистами в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в понедельник.

Дональд Трамп США Владимир Путин
Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Президент США полагает, что Украина вряд ли победит в конфликте с Россией

Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

В ЕС обсуждают вопрос расширения полномочий по обыску связанных с РФ танкеров

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

