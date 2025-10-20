Президент США в беседе с Путиным затронул вопрос об ударах по украинской гражданской инфраструктуре

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным проблему ударов, которые могут приходиться по гражданской инфраструктуре на Украине.

"Да", - заявил американский президент в ответ на вопросы, обсудил ли он с Путиным удары по гражданским объектам и попросил ли он президента РФ прекратить это делать.

При этом Трамп подчеркнул, что большая часть жертв конфликта - военные.

"Как вы знаете, в основном погибают солдаты. Солдаты погибают и в России, и на Украине", - подчеркнул он, общаясь с журналистами в ходе встречи с премьер-министром Австралии Энтони Албанизом в понедельник.