США и Австралия подписали соглашение по редкоземельным металлам

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и премьер Австралии Энтони Албаниз подписали в понедельник соглашение о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов.

"В ближайшие полгода США и Австралия совместно инвестируют более $3 млрд в проекты по критически важным металлам, при этом стоимость ресурсов, которые можно будет добыть, оцениваются в $53 млрд", - говорится в пресс-релизе Белого дома. В нем не уточняется, где именно планируется осуществлять добычу.

Кроме того, планируются инвестиции Пентагона в строительство в Западной Австралии завода по переработке галлия, мощностью 100 тонн в год, отметили в администрации США.