Правительство Японии во главе с премьером Исибой ушло в отставку

Фото: Toru Hanai - Pool/Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Кабинет министров Японии во главе с премьер-министром Сигэру Исибой ушел в отставку в преддверии запланированного на вторник парламентского голосования по кандидатуре нового премьера, сообщает во вторник агентство "Киодо".

"Кабинет Исибы уходит в отставку перед голосованием в парламенте для избрания следующего премьер-министра Японии", - говорится в сообщении.

Во вторник в японском парламенте открывается внеочередная сессия. Ожидается, что во второй половине дня парламентарии проголосуют по кандидатуре нового премьера.

Ранее агентство сообщало, что правящая в стране Либерально-демократическая партия (ЛДП) и ранее оппозиционная "Партия инноваций Японии" договорились о сотрудничестве, что делает весьма высокими шансы лидера ЛДП Санаэ Такаити на избрание новым премьером страны. В этом случае она может стать первой в истории Японии женщиной на посту премьер-министра.

Япония
