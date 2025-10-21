Поиск

Белый дом пытается предотвратить отказ Нетаньяху от участия в сделке по сектору Газа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Дональда Трампа пытается сохранить соглашение по Газе между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает The New York Times во вторник со ссылкой на осведомленные источники.

По данным собеседников издания, несколько официальных лиц из администрации Трампа заявили, что в Белом доме опасаются, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может отказаться от сделки с ХАМАС.

Они отметили, что стратегия вице-президента США Джей Ди Вэнса, спецпосланника президента Стивена Уиткоффа и советника Трампа Джареда Кушнера заключается в том, чтобы попытаться удержать Нетаньяху от возобновления тотального наступления на ХАМАС.

По словам одного из источников газеты, на данный момент Трамп считает, что лидеры ХАМАС готовы продолжать переговоры, а нападение на израильских солдат было совершено "маргинальным элементом" движения.

9 октября при посредничестве президента США Дональда Трампа, а также Египта, Катара и Турции было достигнуто мирное соглашение по Газе, позднее активные военные действия в анклаве прекратились.

Движение ХАМАС вернуло Израилю 20 живых заложников. В свою очередь Израиль освободил около двух тысяч палестинских заключенных и отвел свои войска на заранее согласованные рубежи. Однако тела всех погибших заложников Израилю пока не передали.

Армия обороны Израиля в воскресенье сообщала, что зафиксировала серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны палестинского движения ХАМАС.

"Сегодня (...) террористы выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским военнослужащим, проводившим операцию по демонтажу террористической инфраструктуры в районе Рафаха на юге сектора Газа в соответствии с соглашением о прекращении огня", - говорится в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале ЦАХАЛ.

В ответ ВВС Израиля нанесли удары по Рафаху в Газе.

Белый дом Биньямин Нетаньяху Израиль ХАМАС
