Нефть Brent подешевела до $60,93 за баррель

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться во вторник на фоне роста опасений избытка предложения на мировом рынке, а также ожиданий сокращения спроса в результате торгового конфликта США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 (по Москве) составляет $60,93 за баррель, что на $0,08 (0,13%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты опустились в цене на $0,28 (0,46%) до $61,01 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,08 (0,14%), до $56,94 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,13 (0,23%), до $57,02 за баррель.

Эксперты ANZ Research отмечают, что признаки формирования избыточного предложения на нефтяном рынке становятся все более явными. Они ссылаются на данные аналитической компании Vortexa, согласно которым, объем нефти и конденсата в танкерах по всему миру на прошлой неделе вырос до рекордного максимума, достигнув 1,24 млн баррелей.

Государства ОПЕК+ в последние месяцы устойчиво наращивают добычу, как и ряд стран, не входящих в этот альянс, например, Гайана. Повышение добычи происходит на фоне ослабления спроса, и эксперты полагают, что избыток поставок на мировом рынке может достигнуть 4 млн баррелей в сутки в начале следующего года.

"Предложение на нефтяном рынке растет в три раза быстрее, чем спрос, - заявил основатель и президент Rapidan Energy Group Боб Макнэлли на Bloomberg TV. - Нас ждет избыток предложения в ближайшей перспективе".

Brent нефть
Ключевая нижняя палата парламента Японии поддержала кандидатуру Такаити на пост премьера

Встреча Рубио и Лаврова пока отложена, они могут созвониться еще раз

Что случилось этой ночью: вторник, 21 октября

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Бессент заявил, что США ждут усиления экономического давления на РФ со стороны G7

Правительство Японии во главе с премьером Исибой ушло в отставку

Болгария готова пропустить самолет Путина для встречи с Трампом в Венгрии

Венгрия пригрозила ЕС правовыми мерами в связи с возможным запретом на газ из РФ

США и Австралия подписали соглашение по редкоземельным металлам

Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

