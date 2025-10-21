Некоторые лидеры ЕС намерены добиться присутствия на ожидаемой встрече Путина и Трампа

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Несколько европейских лидеров планируют добиться присутствия на готовящейся встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште, сообщает во вторник издание Politico.

"Некоторые лидеры ЕС будут добиваться права присутствовать на встрече Трампа и Путина, а также обеспечивать участие президента Украины Владимира Зеленского в любых переговорах", - сообщает издание со ссылкой на неназванного дипломата.

"Европейцы больше всего опасаются, что Трамп снова примет сторону Путина при определении условий мира и будет давить на Зеленского, чтобы тот согласился на российские условия – возможно, ценой уступки значительных территорий на востоке страны", - утверждает Politico.

16 октября президенты США и РФ Трамп и Путин провели телефонный разговор. Трамп после этого заявил, что страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча президентов двух стран в Будапеште.

Премьер Венгрии Виктор Орбан со своей стороны заявил, что уже поручил сформировать комитет по организации этого саммита.