Coca-Cola HBC купит подразделение Coca-Cola по розливу напитков в Африке за $2,6 млрд

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Coca-Cola HBC AG покупает 75% Coca-Cola Beverages Africa Pty. (CCBA) у Coca-Cola Co. и Gutsche Family Investments (GFI) за $2,6 млрд.

Как говорится в пресс-релизе Coca-Cola HBC, в целом CCBA оценена в $3,4 млрд. Coca-Cola продает в рамках сделки принадлежащие ей 41,52% CCBA, GFI - 33,48%.

CCBA является крупнейшим партнером Coca-Cola по розливу напитков в Африке. Компания работает в 14 странах континента, на ее долю приходится порядка 40% продаж напитков Coca-Cola на африканском рынке.

В свою очередь Coca-Cola HBC, один из крупнейших мировых боттлеров Coca-Cola, работает в 29 странах, в основном европейских, но также в Нигерии и в Египте. Покупка компанией мажоритарной доли в CCBA позволит создать второго по величине партнера Coca-Cola в сфере розлива напитков с ведущими позициями в Европе и Азии, отмечается в пресс-релизе.

Coca-Cola HBC профинансирует сделку за счет нового бридж-кредита, а также выпустит акции в пользу GFI (5,47% всего акционерного капитала). В дальнейшем компания проведет вторичный листинг на бирже Йоханнесбурга. В настоящее время ее акции обращаются в Лондоне, их стоимость выросла на 29,5% в этом году.

Стороны рассчитывают закрыть сделку к концу 2026 года.

В дальнейшем Coca-Cola HBC сможет приобрести оставшиеся 25% CCBA у Coca-Cola в течение шести лет.