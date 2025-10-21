Поиск

В ЕС задумались о запрете использования этилового спирта в антисептиках

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз рассматривает возможность классификации этилового спирта (этанола) как опасного вещества, повышающего риск развития рака - такой шаг может привести к запрету множества антисептиков и моющих средств, используемых в медицинских учреждениях, пишет Financial Times.

Очищающие средства на основе спирта официально признаны безопасными в ЕС и включены в перечень жизненно необходимых препаратов Всемирной организации здравоохранения с 1990-х годов.

Однако 10 октября одна из рабочих групп Европейского агентства по химическим веществам (ECHA) представила внутреннюю рекомендацию, назвав этиловый спирт токсичным веществом, которое повышает риск онкологических заболеваний и осложнений беременности, и должно быть заменено в составе очищающих средств и других продуктов.

Спецкомитет ECHA проведет заседание в период с 24 по 27 ноября, чтобы принять решение относительно того, стоит ли классифицировать этанол как вредный для человека. В дальнейшем он направит свои рекомендации Еврокомиссии, которой предстоит принять финальное решение.

Медицинское сообщество выразило серьезную обеспокоенность возможными последствиями такого решения для больниц. Эксперты отмечают, что альтернативы этанолу, например, изопропанол, являются еще более токсичными.

В ECHA заявили, что в случае "признания этанола канцерогенным веществом", оно рекомендует заменить его в составе очищающих средств. Его применение может продолжиться даже в этом случае в отсутствие подходящих альтернатив.

ЕС Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

FT сообщила, что встреча Лаврова и Рубио может пройти в Будапеште 30 октября

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Бывший французский президент Саркози начал отбывать тюремный срок

Совершивший покушение на премьера Словакии осужден на 21 год

Нефть Brent подешевела до $60,93 за баррель

Ключевая нижняя палата парламента Японии поддержала кандидатуру Такаити на пост премьера

Ключевая нижняя палата парламента Японии поддержала кандидатуру Такаити на пост премьера

Встреча Рубио и Лаврова пока отложена, они могут созвониться еще раз

Что случилось этой ночью: вторник, 21 октября

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Фондовые индексы США выросли более чем на 1%, Nasdaq обновил рекорд

Бессент заявил, что США ждут усиления экономического давления на РФ со стороны G7

Правительство Японии во главе с премьером Исибой ушло в отставку

Правительство Японии во главе с премьером Исибой ушло в отставку
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7400 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2469 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });