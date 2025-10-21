В ЕС задумались о запрете использования этилового спирта в антисептиках

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз рассматривает возможность классификации этилового спирта (этанола) как опасного вещества, повышающего риск развития рака - такой шаг может привести к запрету множества антисептиков и моющих средств, используемых в медицинских учреждениях, пишет Financial Times.

Очищающие средства на основе спирта официально признаны безопасными в ЕС и включены в перечень жизненно необходимых препаратов Всемирной организации здравоохранения с 1990-х годов.

Однако 10 октября одна из рабочих групп Европейского агентства по химическим веществам (ECHA) представила внутреннюю рекомендацию, назвав этиловый спирт токсичным веществом, которое повышает риск онкологических заболеваний и осложнений беременности, и должно быть заменено в составе очищающих средств и других продуктов.

Спецкомитет ECHA проведет заседание в период с 24 по 27 ноября, чтобы принять решение относительно того, стоит ли классифицировать этанол как вредный для человека. В дальнейшем он направит свои рекомендации Еврокомиссии, которой предстоит принять финальное решение.

Медицинское сообщество выразило серьезную обеспокоенность возможными последствиями такого решения для больниц. Эксперты отмечают, что альтернативы этанолу, например, изопропанол, являются еще более токсичными.

В ECHA заявили, что в случае "признания этанола канцерогенным веществом", оно рекомендует заменить его в составе очищающих средств. Его применение может продолжиться даже в этом случае в отсутствие подходящих альтернатив.