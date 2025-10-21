Поиск

Halliburton в III квартале резко снизила чистую прибыль

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американская нефтесервисная Halliburton Co. в третьем квартале резко сократила чистую прибыль, при этом скорректированный показатель превысил ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне 2025 года составила $18 млн, или 2 цента в расчете на акцию, по сравнению с $571 млн, или 65 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль упала до 58 центов на бумагу с 73 центов.

Выручка уменьшилась на 1,7% до $5,6 млрд против $5,697 млрд годом ранее. В том числе доходы в сегменте оборудования для скважин и их обслуживания (Completion and Production) снизились на 2,3% и составили $3,223 млрд, в сегменте оценки резервов и бурения скважин (Drilling and Evaluation) – на 0,9% до $2,377 млрд.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне 50 центов на бумагу при выручке в $5,39 млрд.

Выручка Halliburton от операций в Северной Америке в минувшем квартале снизилась на 0,9% до $2,364 млрд. Доходы в Латинской Америке сократились на 5,4%, на Ближнем Востоке и в Азии - на 8,1%, при этом в Европе, Африке и СНГ они выросли на 14,7%.

Аналитики прогнозировали выручку в Северной Америке в $2,17 млрд, по данным LSEG.

За минувший квартал Halliburton выкупила свои акции на $250 млн и выплатила дивиденды на $436 млн.

Котировки акций Halliburton растут на 4,4% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании упала примерно на 17% (до $19,3 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 14,5%.

Halliburton
